Tempo di lettura: < 1 minutoSarà aperta un’inchiesta per chiarire le cause della morte dellapiccolaBeatrice una neonata che ha smesso di respirare ieri, poche ore dopo essere venuta alla luce all’ospedale Umberto I di NoceraInferiore.La madre, un medico di 36 anni aveva chiesto ed insistito per partorire attraverso il taglio cesareo ma sembra che invece i sanitari abbiano proseguito sulla scelta di far nascere la piccola in modo naturale. Sui social la famiglia colpita dalla tragedia ha ricevuto grande solidarietà ma anche testimonianze di altre mamme che hanno subito trattamenti e disagi analoghi.C’è anche chi scrive di aver vissuto sulla propria pelle la stessa tragedia. I carabinieri, ai quali si sono rivolti i familiari, hanno già sequestrato la cartella clinica. Non è escluso che la Procura nocerina disponga l’autopsia sul corpicino dellapiccola per fare chiarezza sulla causa della morte. 🔗Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nocera Inferiore, sgomento e solidarietà social per la tragedia della piccola Beatrice

