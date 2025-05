Nocera Inferiore fugge all’alt e si schianta contro la volante | arrestato

Nel rispetto della presunzione di innocenza, si comunica che, il 6 maggio scorso, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore hanno arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'intervento è scaturito da una situazione di emergenza, nella quale l'individuo ha opposto resistenza alle forze dell'ordine e ha causato danni, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che gli Agenti del Commissariato di P.S. di NoceraInferiore nella serata del del 6 maggio u.s. hanno tratto in arresto un uomo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.In particolare, un equipaggio della volante durante il normale servizio di controllo del territorio, procedeva al controllo di un’autovettura condotta dall’uomo, il quale, alla vista degli operanti, anziché arrestare la marcia, accelerava bruscamente dandosi alla fuga; il pericoloso inseguimento, proseguito lungo le vie dei Comuni di NoceraInferiore e Pagani, terminava quando l’uomo, nell’imboccare contromano Via Nusco impattava contro la volante della Polizia di Stato. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Nocera Inferiore, fugge all’alt e si schianta contro la volante: arrestato

