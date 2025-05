Ninja Theory sta lavorando ad un nuovo gioco | si tratta di Enslaved 2 o Hellblade 3?

NinjaTheory ha acceso la curiosità dei fan con un semplice post sui social, ma sufficiente a scatenare teorie e speculazioni. Il team britannico, noto per titoli come Senua’s Saga: Hellblade II ed Enslaved: Odyssey to the West, ha pubblicato un’immagine dove sostanzialmente ha confermato lo sviluppo di un nuovogioco, accompagnata da un messaggio che celebra il lavoro condiviso tra colleghi nello studio. Nulla di esplicito, ma abbastanza per far drizzare le antenne alla community.Nel post condiviso dal team di sviluppo inglese è presente un’immagine sfocata, contraddistinta da tonalità cromatiche che ricordano da vicino Enslaved, alimentando l’idea che possa trattarsi di un possibile Enslaved 2. La prima avventura di Monkey e Trip ha lasciato un segno profondo nei fan, e un sequel, sebbene mai annunciato ufficialmente, è da anni in cima ai desideri di molti. 🔗Game-experience.it © Game-experience.it - Ninja Theory sta lavorando ad un nuovo gioco: si tratta di Enslaved 2 o Hellblade 3?

Cosa riportano altre fonti

Stando ad un nuovi report di The Verge, Sony sta esplorando nuove frontiere del gaming con l’intelligenza artificiale. Un video trapelato mostra un prototipo di Aloy, la protagonista di Horizon Forbidden West, in grado di rispondere in modo naturale ai giocatori grazie a un sistema avanzato di IA. Questa tecnologia, sviluppata internamente da Sony insieme a Guerrilla Games, rappresenta un primo passo verso un nuovo modo di interagire con i personaggi nei videogiochi. 🔗game-experience.it

È stato addestrato sulla base del videogioco online Bleeding Edge e per ora crea brevissime esperienze a risoluzione estremamente bassa e con un frame rate di 10 FPS... Leggi tutto 🔗dday.it

Dopo l’enorme successo di Cuphead e della sua espansione The Delicious Last Course – che insieme hanno venduto oltre 10 milioni di copie – Studio MDHR è tornato sotto i riflettori grazie a un’offerta di lavoro che accende l’entusiasmo dei fan: il team canadese sta cercando un Senior Unity Programmer per un nuovo progetto segreto. Il profilo ricercato deve avere esperienza in giochi “pieni di personaggi in azione, nemici e combattimenti contro boss”, caratteristiche che ricordano da vicino il cuore pulsante di Cuphead. 🔗game-experience.it

Guild Wars 2 per pc in uscita nel 2012?

Video Guild Wars 2 per pc in uscita nel 2012? Video Guild Wars 2 per pc in uscita nel 2012?

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ninja Theory sta lavorando a un nuovo gioco, che cosa sarà?; Ninja Theory lavora a un nuovo gioco e molti sperano sia Enslaved 2; Un modello di IA capace di creare brevi demo di videogiochi: è Muse e ci sta lavorando Microsoft; Xbox Game Studios: tutti i giochi annunciati in lavorazione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ninja Theory sta lavorando a un nuovo gioco, che cosa sarà? - Ninja Theory avvia sviluppo su nuovo progetto, fan attendono possibile sequel di Enslaved: Odyssey to the West ... 🔗msn.com

Ninja Theory lavora a un nuovo gioco e molti sperano sia Enslaved 2 - A quanto pare Ninja Theory sta lavorando allo sviluppo di un nuovo gioco e molti sperano possa trattarsi di un sequel di Enslaved: Odyssey to the West. 🔗msn.com

Ninja Theory sta lavorando a un…" - Stando a un post pubblicato dallo studio, Ninja Theory lavora a un nuovo gioco e ovviamente non è dato sapere di cosa si tratti, ma molti sperano si tratti di Enslaved 2… Leggi ... 🔗informazione.it