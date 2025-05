Nico Paz lo portiamo in Spagna e se il Real Madrid avesse un’opzione di acquisto non esiterei

2025-05-09 07:07:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:Il giornalista Siro López ha offerto un progresso della sua intervista con l’allenatore argentino Lionel Scalonivincitore della Coppa del Mondo 2022 e della Copa América nel 2021 e 2024, che verrà trasmesso lunedì 12 maggio dalle 20:00 nel suo canale YouTube Sirolpez56.Non mi hanno chiamato dalla squadra brasiliana . lascia che Carlo Ancelotti se devi andare “Lionel Scalonii“Team nazionale argentina, Maradona, Messi, Depor, Pékerman . Di tutto questo e molto altro parliamo con il mio buon amico Scaloni”, ha condiviso sui suoi social network.Scaloni: “Abbiamo portato Nico Paz per noi (Argentina), eravamo intelligenti lì”Siro López ha chiesto Scaloni Nico PazCentrocampista Tenerife di 20 anni che sta trionfando in Cesc Fábregas dopo Forma e debutto con il RealMadrid: “Hai Nico Paz . 🔗Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Nico Paz lo portiamo in Spagna e se il Real Madrid avesse un’opzione di acquisto non esiterei”

