Netflix ritira Bandersnatch e Unbreakable Kimmy Schmidt negli USA dal 12 maggio 2025

Netflix ha annunciato una modifica rilevante nella sua offerta digitale, decidendo di rimuovere dal catalogo alcuni progetti innovativi. Tra questi, Black Mirror: Bandersnatch e lo speciale interattivo collegato a UnbreakableKimmySchmidt saranno presto esclusi dalla piattaforma. La decisione verrà attuata negli Stati Uniti a partire dal 12 maggio2025, segnando una svolta strategica nella .

