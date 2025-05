“Tra due settimane lo attendevamo qui da noi per la chiusura dell’annoaccademico. Ora credo avrà mille altre cose da fare, ma noi siamo qui e lo attendiamo”. C’è una malcelata gioia e soddisfazione nelle parole di Loïc-Marie Le Bot, vicedirettore della facoltà di Diritto canonico all’Università pontificia San Tommaso d’Aquino, nel commentare l’elezione di Robert Francis Prevost a successore di Papa Francesco. Una soddisfazione che nasce dal comune percorso accademico. “Siamo molto orgogliosi dell’elezione di un nostro ex alunno sul soglio pontificio. Per noi è il secondo, il primo è stato Giovanni Paolo II, studente in Teologia negli Anni ’40, e adesso PapaLeone XIV, che viene dalla facoltà di Diritto canonico del quale sono decano. Siamo molto fieri e orgogliosi di questo”, ha aggiunto Le Bot. 🔗Lapresse.it

© Lapresse.it - Nell’università di Papa Leone XIV: “Tra due settimane doveva venire a chiudere l’anno accademico”