NBA Freestyle | Bisogna essere onesti | Tatum sta diventando un bel problema per Boston

Boston, che succede?Se usi il tiro da fuori come lo usano i Celtics, ma in due partite di playoff ne metti appena 25 su 100 tentativi, diventa davvero dura. Quell'arma che tanto bene ti ha fatto fare in precedenza, ti si ritorce contro. E diventa dura anche se hai giocatori di grande solidità come Holiday, Horford, Porzingis o Pritchard a fare da contorno alle tue punte di diamante Jaylen Brown, Jayson Tatum (in piena crisi esistenziale) e aggiungete pure Derrick White. Si, proprio White. Al momento, l'ex San Antonio sembra il secondo violino più affidabile, visto l'impatto di Tatum nella serie contro i Knicks. New York adesso è 2-0. Ha vinto due gare a Boston. Ha conquistato il fattore campo. La strada per i giocatori di coach Mazzulla non è in salita, è quasi in verticale. Soprattutto se tiri anche il 36% dal campo come fatto in gara 2.

Primi a Ovest, i Thunder non si nascondono piùVederli giocare è un piacere per gli occhi. Giovani, esplosivi, atletici, veloci. In attacco sanno eseguire, ma hanno anche le individualità in grado di trainare la squadra quando il ritmo si inceppa. Giocano spesso in controllo e perdono pochissimi palloni. Sono quarti per efficienza offensiva. In difesa sembrano un branco di rottweiler, pronti a mordere le tue caviglie ogni qualvolta provi a mettere palla a terra.

di RedazioneAusilio svela tutto: «Inzaghi il migliore allenatore che potessimo avere, Frattesi rimarrà a lungo. Donnarumma?». Le parole del ds dell'InterDopo alcune anticipazioni pubblicate nella giornata di oggi, ecco l'intervista integrale concessa da Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ai microfoni di Sport Mediaset. Tantissimi i temi toccati dal dirigenza a partire dalla lotta scudetto col Napoli, al cammino in Champions fino a Simone Inzaghi e alle mosse di calciomercato.

Tempo di lettura: 3 minutiTerzo pareggio consecutivo per il Benevento che al "Ciro Vigorito" non è andato oltre l'1-1 contro il Sorrento rimediando solo nel finale al vantaggio degli ospiti, gol subito sulla solita palla inattiva. Mister Pazienza dal suo approdo sulla panchina dei giallorossi ha un magro bottino di 3 punti in quattro gare. Queste le sue parole in sala stampa: PRESTAZIONE – "Sul piano dell'impegno la squadra ha dato il massimo, almeno quello che poteva dare considerando il periodo che stiamo vivendo.

