Nato Merz | ho cambiato idea Usa cruciali per sicurezza Europa

Milano, 9 mag. (askanews) – Gli Stati Uniti d’America sono “indispensabili” per la sicurezza europea. Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz dal quartier generale della Nato a Bruxelles dopo un incontro con il segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte, che nei giorni scorsi ha celebrato anche l’anniversario di adesione della Germania alla Nato e ha incontrato il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier il 28 aprile 2025 e il nuovo ministro degli esteri Johann Wadephul il 30 aprile. “L’America è fondamentale per la sicurezza dell’Europa, cruciale per la sicurezza dell’Europa”, ha dichiarato Merz. “Ho più speranze oggi che a febbraio, ho più speranze per il Vertice dell’Aia che saremo in grado di sviluppare una strategia comune insieme agli americani”, ha affermato nel corso di una conferenza stampa trasmessa in streaming. 🔗Ildenaro.it

