Natan è in finale di Conference col Betis | Moise Kean sta ancora pensando a lui e a come lo ha fermato

Il Betis è in finale di Conference League. Ieri il club spagnolo ha battuto la Fiorentina per un complessivo di 4-3. Nel Betis milita anche l’ex Napoli Natan, che quest’anno è riuscito ad avere in Spagna una stagione di maggiore continuità rispetto alla scorsa in Italia.Natan è in finale di Conference col BetisIl quotidiano El Correo de Andalucia , nelle pagelle del match, ha dato voto 8 al difensore brasiliano. E’ stato il voto più alto tra i suoi compagni di reparto. La motivazione data è la seguente:“Entrato forte sugli attaccanti. MoiseKean sta ancorapensando a chi sia Natan e come lo ha fermato”. Il club vorrebbe riscattarlo dal NapoliNatan sta convincendo in prestito al Betis. Il difensore, di proprietà del Napoli, ha un diritto di riscatto pari a 8 milioni. E il club spagnolo starebbe pensando di attuarlo. 🔗Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Natan è in finale di Conference col Betis: “Moise Kean sta ancora pensando a lui e a come lo ha fermato”

