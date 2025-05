Napoli vs Genoa | le probabili formazioni

Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20242025. I partenopei vogliono avvicinarsi al titolo, mentre i liguri vogliono festeggiare la salvezza con un risultato di prestigio. Napoli vs Genoa si giocherà domenica 11 maggio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona.Napoli VS Genoa: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRESette sono i punti che separano i partenopei dal quarto tricolore della loro storia. D’altronde, a parte qualche passaggio a vuoto, la squadra di Conte ha avuto un ruolino di marcia eccellente, con 23 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, e nell’ultima uscita a Lecce ha infilato il quarto successo consecutivo.I rossoblù sono assai tranquilli in virtù di una salvezza raggiunta in largo anticipo rispetto alle precedenti stagioni. La squadra di Vieira è difatti tredicesima con 13 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma è reduce da tre sconfitte consecutive, per quanto ininfluenti. 🔗Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Genoa: le probabili formazioni

Napoli, 6 aprile 2025 - Buone notizie dovevano arrivare da Parma e buone notizie sono arrivate: l'Inter dilapida un doppio vantaggio e torna dal Tardini solo con un pareggio che, guardando alla trama del match e in particolare della ripresa, sa quasi di punto guadagnato anziché di due punti persi. Al Napoli questi discorsi interessano relativamente: ciò che conta è che la capolista oggi è distante 4 punti e non i 6 temuti prima di provare a ridurre ulteriormente in margine cercando di espugnare il Dall'Ara di Bologna nella partita in programma lunedì 7 aprile alle 20.

