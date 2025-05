Napoli-Genoa il provvedimento è sorprendente | la decisione spiazza

In vista di Napoli-Genoa, gara della 36esima giornata di Serie A, è arrivata una comunicazione che ha sorpreso tutti a due giorni di distanza dalla gara.Il clima è rovente in casa Napoli e la gara contro il Genoa rappresenta un ulteriore passo verso la conquista del quarto scudetto. L’ambiente pullula di euforia e gioia ma, al tempo stesso, l’entusiasmo eccessivo comporta ad alcune misure preventive per salvaguardare il regolare svolgimento della gara.Biglietti vietati ai residenti in Liguria: l’annuncioCome comunicato dai canali ufficiali del Napoli, è scattato il divieto di partecipazione ai tifosi del Genoa residenti in Liguria. Il club ha diramato un comunicato in cui sono state espresse le indicazioni per i rimborsi e per rendere nota la decisione, invitando i soggetti coinvolti a non presentarsi allo stadio per evitare qualsiasi reazione tumultuosa. 🔗Spazionapoli.it

