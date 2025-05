Napoli c’è l’annuncio ufficiale di quando si giocherà con il Parma | le info

In questi minuti è arrivato un importantissimo comunicato della Lega di Serie A su Parma-Napoli. Dopo aver battuto il Lecce di Marco Giampaolo con il gol di Giacomo Raspadori, il Napoli è atteso dalla gara di domenica sera dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa. I partenopei, considerando anche la trasferta dell’Inter contro il Torino, sono ovviamente costretti a battere i rossoblù per avvicinarsi ancora di più allo scudetto.Proprio per questo motivo, di fatto, Antonio Conte ha tutta l’intenzione di aspettare fino all’ultimo il recupero di Stanislav Lobotka. Nel frattempo, però, bisogna segnalare delle grosse novità sulla trasferta di Parma.Parma-Napoli, ecco il comunicato della Lega di Serie ALa Lega di Serie A, infatti, ha appena comunicato che gli orari e la programmazione televisiva del 37esimo turno saranno annunciati martedì prossimo 13 maggio. 🔗Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, c’è l’annuncio ufficiale di quando si giocherà con il Parma: le info

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mentre prosegue la corsa scudetto per il Napoli, Manna è già a lavoro per la prossima finestra di mercato: tutto fatto per il difensoreIl Napoli si muove con largo anticipo sul mercato e ha chiuso un altro colpo in prospettiva. La notizia arriva direttamente da Alfredo Pedullà, che ha svelato come il Napoli abbia ormai definito l’affare.La società azzurra ha infatti trovato l’accordo per Marianucci, difensore classe 2004, considerato uno dei giovani più promettenti nel suo ruolo. 🔗spazionapoli.it

In questi minuti la Società Sportiva Calcio Napoli ha svelato le date del ritiro che si terrà a Dimaro – Folgarida, binomio tra la località della Val di Sole e il club azzurro che va avanti ormai da molti anni.Il sogno Scudetto ancora ben impresso nella mente dei tifosi del Napoli. A sette giornate dalla fine del campionato, gli azzurri cullano ancora il desiderio di poter mettere le mani sul Tricolore: per farlo, ovviamente, servirà anche il massimo supporto da parte dei sostenitori di fede partenopea, pronti ad accompagnare i propri beniamini già a partire dalla prossima sfida contro ... 🔗spazionapoli.it

Edon Zhegrova in Serie A: l’annuncio ufficiale del calciatore spiazza tutti, la Juve sfida il Napoli per l’acquistoZhegrova in Serie A, la Juve sfida il Napoli: l’annuncio ufficiale spiazza tutti – SerieAnewsQuando un calciatore annuncia pubblicamente che non rinnoverà il suo contratto con il club, le sirene di mercato si accendono automaticamente. È proprio quello che ha fatto Edon Zhegrova nelle ultime settimane, lasciando trapelare la sua volontà di cambiare aria al termine della stagione. 🔗serieanews.com

Ora è ufficiale, Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli

Video Ora è ufficiale, Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli ► Video Ora è ufficiale, Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Kvaratskhelia al Psg, non c'è ancora l'annuncio ufficiale ma i tifosi lo hanno già scaricato; McTominay al Napoli, adesso c’è anche l’annuncio ufficiale!; O'Riley al Brighton, c’è l’annuncio ufficiale: Gilmour più vicino al Napoli; L’ex Napoli e Genoa Maksimovic firma con il Montpellier, c’è l’annuncio ufficiale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mercato Napoli, l’esperto annuncia: “Gli azzurri hanno chiuso un colpo” - Nell’attesa dell’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, arriva una notizia importante per il Napoli: c’è già il primo colpo. Nonostante il campionato debba ancora terminare, per molt ... 🔗informazione.it

Napoli, è tutto finito: classifica Serie A, verdetto UFFICIALE - Il club partenopeo ha appena ricevuto la notizia dal Giudice Sportivo: la classifica è decisa, annuncio ufficiale ... 🔗asromalive.it

Napoli, Conte ha deciso il futuro: annuncio pesantissimo - Aggiornamenti decisivi sul calciomercato del Napoli: Antonio Conte avrebbe preso una decisione cruciale sul suo futuro ... 🔗msn.com