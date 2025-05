Napoli capitale europea dello sport 2026 | stanziato 1 mln di euro per gli impianti

E’ stata approvata ieri in Giunta, su proposta dell’assessore allo sport Emanuela Ferrante e dell’assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta, una delibera che stanzia 1 milione di euro da destinare ad interventi manutentivi e di valorizzazione degli impiantisportivi municipali. Le risorse, si legge in una nota, saranno equamente ripartite tra le dieci Municipalità cittadine, con un contributo di 100.000 euro ciascuna e saranno utilizzate per riqualificare palestre scolastiche e campetti sportivi attualmente inutilizzabili, individuati dalle singole municipalità. “Questo atto si inserisce all’interno di una strategia più ampia – ha spiegato l’assessore Ferrante – attraverso la quale l’Amministrazione comunale sta realizzando l’obiettivo di qualificare e migliorare l’offerta sportiva cittadina, riconoscendo il valore sociale, educativo e formativo dellosport. 🔗Ildenaro.it

