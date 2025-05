Multe accertamenti tributi e bolli auto arrivano in digitale con SEND

L'articolo Multe, accertamenti tributi e bolli auto arrivano in digitale con SEND proviene da Webmagazine24.

(Adnkronos) – Multe, accertamenti tributi e bolli auto ora arrivano in digitale. Grazie a SEND – Servizio Notifiche Digitali, sviluppato e reso operativo dal luglio 2023 dalla società PagoPA insieme al Dipartimento per la Trasformazione Digitale con l’obiettivo di ottimizzare i processi di invio e ricezione delle notifiche degli atti amministrativi a valore legale (come, […] 🔗periodicodaily.com

Con SEND, la Pubblica Amministrazione dice addio alla carta: notifiche legali, multe e rimborsi arrivano direttamente sull'app IO. Più veloce, più sicuro, tutto in digitale sullo smartphone. 🔗ilgiornale.it

