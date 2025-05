Mozzetta rocchetto stola e croce d’oro | Leone XIV sceglie la tradizione E il dono di Bergoglio

Si è presentato alla folla dalla Loggia di San Pietro vestito come Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. In modo dunque assai diverso dallo stile minimalista scelto dal suo predecessore Francesco. Leone XIV ha lanciato un segnale anche attraverso l’abito che torna ad essere quello del Papa della tradizione. Per presentarsi al mondo ha scelto di indossare sopra la veste bianca del pontificato anche la stola, la Mozzetta (la mantellina rossa corta) e il rocchetto (la sopravveste in pizzo ricamato), entrambe accantonate da Bergoglio, che si era invece presentato ai fedeli con la sola veste bianca e il crocifisso d’argento al collo. Prevost indossava invece la croced’oro.Oggi invece, arrivato nella Cappella Sistina per la ‘Missa Pro Ecclesia a Romano Pontefice’ indossava scarpe nere e la croce pastorale realizzata per Benedetto XVI usata anche dal predecessore, papa Francesco. 🔗Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mozzetta, rocchetto, stola e croce d’oro: Leone XIV sceglie la tradizione. E il dono di Bergoglio

