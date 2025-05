Mosca Putin depone fiori alla Tomba del Milite Ignoto

Il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping e altri leader stranieri hanno deposto fioriallaTomba del MiliteIgnoto nel Giardino di Alessandro vicino alle mura del Cremlino dopo una parata della Seconda Guerra Mondiale sulla Piazza Rossa. Da quando ha lanciato l'offensiva in Ucraina nel 2022, Putin ha evocato lo sforzo bellico sovietico per la sua campagna militare. 🔗Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mosca, Putin depone fiori alla Tomba del Milite Ignoto

(Adnkronos) – La tregua tra Ucraina e Russia non decolla. La guerra continua, in un quadro caratterizzato da una situazione che si avvia verso lo stallo, secondo l'analisi dell'Institute for the Study of War (Isw), think tank basato negli Stati Uniti che monitora il conflitto sin dalle fasi iniziali. I negoziati con gli Usa nel […] 🔗periodicodaily.com

Cosa vuole davvero Putin? Che i rapporti con gli Stati Uniti si siano distesi dall'avvento di Donald Trump alla Casa Bianca è ormai una certezza. Ma che questo sia realmente un fattore... 🔗ilmessaggero.it

"Se ci sarà la tregua e se Putin smetterà di attaccare saremo tutti contenti, ma smettere di aiutare l'Ucraina finché lui continua a bombardare mi sembra una richiesta assurda in questo momento": il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite della trasmissione tv Mattino Cinque, lo ha detto commentando la telefonata tra il presidente russo e quello americano Donald Trump, che hanno discusso della guerra in corso. 🔗liberoquotidiano.it

Mosca - Mattarella depone una corona sulla Tomba del Milite Ignoto (11.04.17)

Mosca - Mattarella depone una corona sulla Tomba del Milite Ignoto (11.04.17)

