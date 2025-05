Mosca celebra la vittoria ma Kiev denuncia nuovi attacchi

In occasione dell’80° anniversario della vittoria sul nazifascismo, Mosca ha tenuto una parata militare con Putin e leader alleati, tra cui Xi Jinping. Il Cremlino ha annunciato una tregua di tre giorni, che Kiev ha respinto come una farsa, chiedendo un vero cessate il fuoco di un mese. Intanto, l’Ucraina ratifica un accordo strategico con gli USA sulle terre rare. Tajani definisce l’evento russo una “parata delle autocrazie”. 🔗Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mosca celebra la vittoria, ma Kiev denuncia nuovi attacchi

Per l'intelligence ucraina Putin sarebbe pronto a proclamare la vittoria sull'Ucraina e sulla Nato il 24 febbraio, a 3 anni esatti dallo scoppio della guerra. No comment dal Cremlino Secondo gli 007 di Kiev la Russia vuole annunciare la vittoria sull'Ucraina il 24 febbraio, a 3 anni esatti da 🔗ilgiornaleditalia.it

Peskov: "Gli europei continuano sulla strada delle sanzioni, sulla strada della convinzione della necessità di continuare la guerra. Questa convinzione degli europei contrasta completamente con la mentalità di trovare un accordo sull'Ucraina, cosa che stiamo facendo ora con gli americani" Ter 🔗ilgiornaleditalia.it

Il video mostra la parata militare nella piazza Rossa a Mosca per ricordare la vittoria sulla Germania nazista, alla presenza di leader stranieri. Il presidente russo Vladimir Putin è seduto accanto al presidente cinese Xi Jinping, insieme a circa altre due decine di leader stranieri presenti all’evento, tra cui il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva.L'articolo Putin e Xi Jinping insieme alla parata militare a Mosca: nella piazza Rossa si celebra la vittoria sulla Germania nazista – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Invasione russa dell'Ucraina. Kiev accusa: \

