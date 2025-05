Moros y Cristianos | l’antica battaglia che ritorna in vita

...nel passato, ma nell'affascinante rievocazione di *moros y cristianos*. Questa storica celebrazione, che onora il confronto tra le culture arabe e cristiana, risveglia le strade di Spagna con colori vivaci e suoni vivaci. Un viaggio tra tradizione e spettacolo che riporta in vita l'emozione di antiche battaglie, avvolgendo tutti in un’atmosfera di festa e nostalgia.

Sotto il caldo sole primaverile della Spagna orientale, le strade di decine di città e villaggi si trasformano in campi di battaglia medievali. Tamburi che rullano in lontananza, il tintinnio delle armature, lo sventolio di bandiere colorate e l’odore di polvere da sparo nell’aria. Non siamo tornati indietro nel tempo, ma stiamo assistendo a una delle celebrazioni storiche più spettacolari d’Europa: i “Moros y Cristianos” (Mori e Cristiani), feste che commemorano le battaglie tra i musulmani nordafricani e i cristiani spagnoli durante la Reconquista della penisola iberica. Queste rievocazioni, che si svolgono principalmente tra aprile e maggio nella Comunità Valenciana e in Andalusia, attirano migliaia di visitatori ogni anno. La più famosa si tiene ad Alcoy, nella provincia di Alicante, ed è considerata la più antica di tutta la Spagna, con una tradizione documentata risalente al 1511, anche se le radici della celebrazione affondano ancora più indietro nel tempo. 🔗Leggi su Nonewsmagazine.com