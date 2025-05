Modifiche temporanee stazioni ecologiche Comune di Ravenna | dal 14 maggio chiude Mezzano

Ravenna, 9 maggio 2025 – Nell'ambito del programma di riqualificazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani finanziato dal Pnrr, la multiutility Hera prosegue con gli interventi di ammodernamento e manutenzione straordinaria sulle stazioniecologiche del Comune di Ravenna. Dopo l'avvio dei lavori a Marina di Ravenna che resterà chiusa fino alla fine di giugno, a partire dal prossimo 14 maggio sarà temporaneamente chiusa la Stazione Ecologica di Mezzano. La chiusura, necessaria per l'esecuzione di importanti interventi di miglioramento, si protrarrà fino al 11 settembre 2025, giorno antecedente alla riapertura della stazione. Per garantire la continuità del servizio ai cittadini durante questo periodo, Hera ha previsto un ampliamento degli orari di apertura per le stazioniecologiche di Alfonsine e Sant’Alberto. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Modifiche temporanee stazioni ecologiche Comune di Ravenna: dal 14 maggio chiude Mezzano

