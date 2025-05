Modena beffato il successo sfuma al 90’ | squadra salva ma deve dire addio ai playoff

Modena , 9 maggio 2025 – C’è una linea sottile, molto sottile, tra le reali potenzialità a volte inespresse e le effettive dimostrazioni sul campo. Senza nessun dubbio, il Modena ha fatto fatica a convivere coi propri limiti per otto mesi, migliorandoli raramente e inciampando in momenti duri. Allo stesso tempo, ed è innegabile, quando ha esaltato determinate qualità ha portato i casa i punti che meritava di confezionare e si ritrova nella posizione di classifica che rispecchia il percorso, anche in tema di investimenti annuali.Vorrei, ma non riesco. Riassunta in poche parole la stagione del Modena . I conti tornano, dunque. Conditi da un pizzico di sfortuna, quella accompagna sempre le notti più lunghe, si sa. Ad accompagnare il silenzio della Montagnani nella prima frazione e il tifo della seconda c’è, invece, uno striscione ben esposto: “La maglia l’avete solo indossata, mai onorata”. 🔗 Sport.quotidiano.net

