Mister Movie | Scoppia la Pace tra Greta Rossetti e Perla Vatiero | Fan in delirio!

Articolo Offerto da Mister Movie .it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www. Mister Movie .it. Dopo scintille e tensioni al Grande Fratello, Greta e Perla sorprendono tutti con un gesto inaspettato. Cosa è successo? 🔗 Mistermovie.it

Avete presente quella sensazione di domenica pomeriggio, divano, copertina e TV accesa? E quando parte quel brivido di adrenalina perché sai che sta per succedere qualcosa di inaspettato? Beh, preparatevi, perché l’ultima puntata di Domenica In ci ha regalato proprio questo!Mara Venier Attacca Verissimo? La Bomba Scoppia a Domenica In! (SEO Imbattibile)Durante la trasmissione, la regina della domenica, Mara Venier, non si è fatta attendere e ha lanciato una frecciatina (neanche troppo velata) a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. 🔗mistermovie.it