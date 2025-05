Mission | Impossible - The Final Reckoning svelato pezzo a pezzo per solleticare la curiosità dei fan

Mentre si attende la prestigiosa première sulla Croisette - in programma per il 14 maggio - ed è iniziato il tour promozionale in giro per il mondo, Mission: Impossible - The FinalReckoning regala altre chicche al suo numeroso seguito di fan. Tutti conoscono Tom Cruise e sanno bene quanto l’attore ami l’adrenalina, l’altezza e le acrobazie. Forse tra i primi, sicuramente tra i più celebri, a eseguire da solo i propri stunt, Cruise svela la nuova incredibile e mozzafiato impresa in cui si è imbarcato per questo capitolo Finale.Mission: Impossible - The FinalReckoning mette alla prova Tom Cruise e il suo desiderio di fare da solo i suoi stuntSebbene circoli la voce che Mission: Impossible - The FinalReckoning segni l’ultima apparizione del mitico Ethan Hunt sulla scena, dopo quasi vent’anni dal primissimo film, diretto da Brian De Palma, l’ora dei saluti non è ancora arrivata. 🔗Gqitalia.it © Gqitalia.it - Mission: Impossible - The Final Reckoning svelato pezzo a pezzo per solleticare la curiosità dei fan

Tom Cruise è tornato a calcare il palco del CinemaCon dopo anni di assenza per presentare il trailer di “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, ottavo capitolo e ultimo atto di una delle saghe cinematografiche più amate e longeve. Diretto da Christopher McQuarrie, il film promette un finale epico, ricco di azione ad alto rischio e tensione palpabile. La storia riprende direttamente dal cliffhanger del film precedente, con il mondo minacciato da un’intelligenza artificiale senziente chiamata The Entity. 🔗cinemaserietv.it

Mission: Impossible – The Final Reckoning: ecco la mozzafiato location di SvalbardParamount ha diffuso una emozionante featurette di Mission: Impossible – The Final Reckoning che accompagna lo spettatore alla scoperta della location di Svalbard, in Norvegia, dove è stato girato parte del film con Tom Cruise. Eccola di seguito:Mission: Impossible – The Final Reckoning, ottavo capitolo della saga, riprenderà dal drammatico cliffhanger lasciato da Mission: Impossible – Dead Reckoning (qui la recensione), e potrebbe essere la fine di Ethan Hunt (Tom Cruise) I dettagli sulla storia di quello ... 🔗cinefilos.it

Sebbene non sia stata presa alcuna decisione, “Mission: Impossible — The Final Reckoning” sta valutando un debutto al Festival di Cannes, che potrebbe vedere Tom Cruise star internazionale dell’evento. E quindi anche Ethan Hunt potrebbe approdare sulla Croisette. La Paramount, che ha rifiutato di commentare la notizia, distribuirà il film nelle sale italiane il 23 maggio, che cade durante la seconda settimana del festival. 🔗metropolitanmagazine.it

