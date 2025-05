Milano una bandiera gigante per celebrare la ‘Giornata dell’Europa’

In occasione dello Europe Day 2025 i Giovani delle Acli di Milano, in collaborazione con l’Ufficio a Milano del Parlamento europeo, hanno organizzato un flash mob per sventolare insieme, in Piazza del Duomo, la bandiera più grande d’Europa. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, una bandiera gigante per celebrare la ‘Giornata dell’Europa’

