Milan Conceicao | "Le finali si devono vincere Futuro? Al momento giusto parlerò"

Al termine di Milan-Bologna ha parlato Sergio Conceicao. Di seguito le dichiarazioni dell`allenatore rossonero ai microfoni di Sky Sport dopo. 🔗Calciomercato.com

Milan, Conceicao riabbraccia "il mostro" Loftus-Cheek: 12 finali per non finire sul mercato

Il Milan prova a ritrovare quella serenità che era mancata nei momenti chiavi della stagione. L`ultima settimana piena di lavoro è servita...

Conceicao, due traguardi per convincere il Milan a confermarlo in panchina

Sergio Conceicao si gioca la panchina del Milan in questo finale di stagione: deve conseguire due obiettivi per restare allenatore

Marino: “Guai a sottovalutare il Milan. Se Conceicao non sbagliasse formazione …”

Pierpaolo Marino, ex dirigente dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida al Milan di Sérgio Conceicao

Mazzarri: 'Per il secondo posto non è ancora fatta'

Milan: Leao decisivo, Conceiçao conquista la terza vittoria consecutiva - Un minuto per scrollarsi di dosso quello che aveva tutta l’aria di essere un passo indietro. Grazie a Leao: panchinato, decisivo in un giro d’orologio. Così Conceiçao si prende la terza vittoria conse ... 🔗msn.com

Milan, ora Conceiçao ha un valore aggiunto: l’arma in più per il rush finale - L'obiettivo di Conceicao è chiaramente vincere la Coppa Italia: per queste ultime partite avrà un'arma segreta ... 🔗spaziomilan.it

Conceicao: "Milan, bella finale ma non abbiamo vinto. Jovic? È dimagrito" - Le dichiarazioni dell'allenatore del Milan dopo la netta vittoria contro l'Inter: "Abbiamo più qualità di quella mostrata", ecco cosa ha detto ... 🔗msn.com