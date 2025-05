Milan celebra le mamme con maglie a cognome materno animazioni e raccolta fondi

I giocatori del Milan celebreranno la Festa della mamma durante la sfida contro il Bologna, rendendo omaggio alle proprie madri con un gesto simbolico che va ben oltre il semplice omaggio. In questa speciale occasione, la squadra scenderà in campo indossando delle maglie particolari, impreziosite dall’inserimento del cognomematerno al posto del tradizionale cognome del . L'articolo Milancelebra le mamme con maglie a cognomematerno, animazioni e raccoltafondi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Milan celebra le mamme con maglie a cognome materno, animazioni e raccolta fondi

(Adnkronos) – Stasera i giocatori del Milan omaggiano le proprie mamme durante il match contro il Bologna. La squadra scenderà in campo con delle maglie speciali in occasione della Festa della mamma, che si celebra domenica 11 maggio.

Il Milan celebra la Festa della Mamma: maglie speciali contro il Bologna e non solo

In Milan-Bologna di domani sera a 'San Siro', come l'anno passato, calciatori rossoneri in campo con maglie recanti il cognome materno

Il Milan celebra la Festa della Mamma con i cognomi materni sulle maglie - Il Milan rinnova anche quest'anno la sua iniziativa dedicata alla festa della Mamma, diventata una nuova tradizione nel calcio italiano. Durante la partita di Serie A contro il Bologna, i calciatori s ... 🔗msn.com

Il milan rende omaggio alle mamme durante la partita contro il bologna con maglie speciali - Il Milan celebra la festa della mamma il 11 maggio 2025 con maglie personalizzate con i cognomi materni dei giocatori, iniziative a San Siro e una raccolta fondi della Fondazione Milan per giovani mad ... 🔗gaeta.it

