Milan-Bologna Conceicao | Il gruppo mi segue Sul mio futuro dico questo…

Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Bologna, partita della 36^ giornata della Serie A 2024-2025 🔗Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, Conceicao: “Il gruppo mi segue. Sul mio futuro dico questo…”

Cosa riportano altre fonti

Milan-Como, Conceicao: “Un grande gruppo, nella ripresa abbiamo ritrovato noi stessi” - Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Como, partita della 29^ giornata della Serie A

Milan, Conceicao e le voci sul gruppo: le smentite dell’allenatore | PM NEWS - Sergio Conceicao, come riportato dal nostro inviato a Milanello, ha parlato con i media presenti prima della conferenza stampa

Juventus, Vlahovic in gruppo e punta il Bologna: le condizioni di Conceicao, Gatti e Koopmeiners - Arrivano buone notizie dall`infermeria per Igor Tudor, in vista della delicata sfida contro il Bologna. L`allenatore croato, infatti, può tornare...

Torino, Ventura: 'Mercato? La società sa tutto'

Video Torino, Ventura: 'Mercato? La società sa tutto' Video Torino, Ventura: 'Mercato? La società sa tutto'

Approfondimenti da altre fonti

Conceiçao a DAZN: Il gruppo mi segue e di questo sono molto contento. Gimenez sta bene, aveva bisogno tempo per ambientarsi; Futuro Conceicao, il tecnico risponde in diretta: messaggio chiaro!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Conceiçao: "Futuro? Al momento giusto parlerò, ora conta solo la Coppa Italia" - Il tecnico del Milan: "L'allenatore non è importante qua, è importante la squadra, la prossima partita e vincere titoli" ... 🔗gazzetta.it

Milan-Bologna, probabili formazioni: le scelte di Conceiçao e di Italiano - Questa sera andrà in scena l’antipasto della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: andiamo a scoprire che strategia adotteranno i due allenatori. L’anticipo della trentaseiesima giornata di Seri ... 🔗msn.com

Milan-Bologna, formazioni ufficiali: niente turnover per Conceicao e una sorpresa in attacco - Milan-Bologna, formazioni ufficiali. Conceicao non opta per il turnover ma spiazza in attacco. Ecco le scelte del mister per la partita. Questa sera, in un San Siro gremito di pubblico, il Milan affro ... 🔗msn.com