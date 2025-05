Milan Bologna 3-1 Gimenez e Pulisic regalano i tre punti ai rossoneri | quarta vittoria consecutiva per Conceicao

MilanBologna 3-1, i rossoneri vincono ancora una volta in rimonta: superati i rossoblù e ottavo posto conquistato. La classifica di Serie A aggiornata Finisce qui l’anticipo della trentaseiesima giornata. A San Siro, il Bologna passa in vantaggio appena dopo l’intervallo grazie a Orsolini, ma il Milan riesce a ribaltare la situazione in soli sei minuti. Prima, Gimenez segna il pareggio (ma subisce l’annullamento del gol del possibile raddoppio per fuorigioco due minuti dopo), poi Pulisic porta il punteggio sul 2-1 e infine di nuovo Gimenez sigla il 3-1 che chiude la partita. Con questo risultato, il Milan si colloca provvisoriamente all’ottavo posto in classifica a pari merito con la Fiorentina, a due punti dal Bologna. Mercoledì sera, le due squadre si affronteranno nuovamente nella finale di Coppa Italia. 🔗Internews24.com

