Migration tax

A Milano due stipendi non bastano a comprare casa e ormai neanche più ad affittarla, in compenso è boom di super ricchi stranieri che fanno man bassa di abitazioni di lusso, in città come nelle zone più glamour della regione, lago di Como in primis. Effetto della flat tax del fu Governo Renzi, pare, che ne mette al riparo le ricchezze dall’odioso principio della progressività dell’imposta. La classe media affoga e si fanno ponti d’oro ai miliardari, per di più stranieri. Altro che ReMigration Summit contro i poveri disgraziati: viva la Migration tax, roba da ricchi! 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Migration tax

Dazi all'Italia, la vendetta Usa per la web tax e la critica al settore farmaceutico «imprevedibile nei rimborsi»

Lo ha sventolato davanti a tutto il mondo e ha consigliato di leggerlo. Ma l?analisi citata da Donald Trump il 2 aprile mentre annunciava le tariffe contro praticamente tutti i Paesi del mondo.

Cinema, Borgonzoni: “Tax credit aperto da novembre con 475 domande arrivate”

“Sul tax credit voglio chiarire una cosa perché c’è confusione”, spiega a LaPresse il sottosegretario al Mic, Lucia Borgonzoni. “Il tax credit è aperto da novembre con 475 domande arrivate tra cinema, tv e internazionale – aggiunge Borgonzoni – sono ...

L’Ue cerca un accordo con Trump sui dazi a partire da Gnl e web tax

Donald Trump sta già pensando di sospendere i dazi sulle importazioni di auto, per dare tempo alle aziende del settore di riorganizzare la loro catena di produzione.

Hungary's Orban to tax aid groups which support migration

Video Hungary's Orban to tax aid groups which support migration Video Hungary's Orban to tax aid groups which support migration

German opposition leader Merz's migration plan passes parliament; Global Mobility; Roberta Metsola elected President of the EU Parliament: "I will honour David Sassoli by always standing up for Europe"; 07-11-2016 15:00 Hearing on Reforming the EU Blue Card.

