"Sono felice del fatto che la posizione dell'amministrazione Usa sta cambiando e apprezzano quello che stiamo facendo come alleati europei". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz in conferenza stampa con il segretario generale della Nato Rutte. "Sono fiducioso che al vertice dell'Aja si possa trovare una posizione comune e sono più ottimista sul futuro della Nato". 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Merz, 'Usa cambiano posizione, ottimista sul futuro Nato'

A Cdu e Spd 7 ministri, tre alla Csu. Stretta su immigrati e niente aumento delle tasse. Il futuro cancelliere: "Ultima chance contro l'Afd" 🔗ilgiornale.it

L'Europa deve raggiungere l'indipendenza dagli Usa sulla difesa. È quello che ha detto il leader della Cdu, Friedrich Merz, stasera a Berlino, dopo i risultati delle elezioni che lo danno in testa. "Per me l'assoluta priorità sarà rafforzare l'Europa il più velocemente possibile, i modo che, passo dopo passo, noi riusciamo davvero a raggiungere l'indipendenza dagli Usa" nelle questioni relative alla difesa, ha spiegato. 🔗quotidiano.net

Merz a Bruxelles incontra leader Nato e Eu. Priorità fine guerra Ucraina e accordo con Trump su dazi - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz compie il suo primo viaggio a Bruxelles con grandi aspettative in Europa sul fatto che il cambio della guardia a Berlino possa dare nuovo slancio al Vecchio Conti ... 🔗tg.la7.it

Dazi, telefonata Trump-Merz. Il cancelliere tedesco: «No ad accordi con singoli stati Ue in stile Regno Unito» - «Meglio zero tariffe tra Ue e Usa». Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz rispondendo alla domanda se l’intesa Ue-Gran Bretagna sul commercio che mantiene il 10% di dazi sulle esportazioni ... 🔗ilsole24ore.com

Merz lancia la nuova coalizione. Agli Usa: "La Germania è tornata" - La strada è in salita per la Germania di Merz, stretta tra l'impossibilità di fare affidamento sugli Usa dell'amministrazione ... È dunque una sintesi faticosa tra posizioni spesso antitetiche ... 🔗msn.com