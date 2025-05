Mercatino del Calcit a San Giovanni Valdarno

In occasione del tradizionale Mercatino dei ragazzi, organizzato dal CalcitValdarno per domenica 11 maggio in piazza Cavour a San GiovanniValdarno, sarà allestito, dalle ore 9 alle 12, un punto informativo in cui saranno presenti due infermieri della Asl Toscana Sud Est. L’iniziativa ha. 🔗Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Mercatino del Calcit a San Giovanni Valdarno

Consultorio di Villa San Giovanni, ripartono tutti i servizi: l'annuncio del Comune - "Con grande gioia e orgoglio comunichiamo alla città e a tutti gli utenti che, come preannunciato il 21 marzo da questa Amministrazione, il consultorio familiare ritornerà nei locali di via Belluccio ufficialmente a partire da domani".

Pedone investito a San Giovanni Valdarno: intervento del 118 - Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:26, il servizio di emergenza sanitaria 118 della ASL TSE è stato attivato per un incidente avvenuto in via F. Cervi, dove un pedone è stato investito da un’auto.

Tutto pronto per il Mercatino dei ragazzi Calcit, l'importanza di un gesto tra le bancarelle per aiutare le cure contro i tumori - Domenica 11 maggio 2025 la zona Eden di Arezzo ospiterà la 71ª edizione del Mercatino dei Ragazzi Calcit, uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità aretina. L’evento, organizzato dal ... 🔗corrierediarezzo.it

Mercatini del Calcit, Bimbimbici, Asperevie e la rievocazione della battaglia di Scannagallo: gli eventi di oggi - San Giovanni Valdarno - A conclusione del ciclo di iniziative dell’associazione Archeosofica, alle 17,30, nella Pieve di San Giovanni Battista in piazza Cavour, si terrà il concerto del Coro Santa ... 🔗arezzonotizie.it