Melavì: gli stipendi non arrivano e i lavoratori entrano in sciopero

Si è svolta oggi a Tovo Sant'Agata un’assemblea sindacale con i lavoratori e le lavoratrici della Cooperativa Melaví, convocata per un aggiornamento sulla situazione aziendale.Il 30 aprile era convocata l’udienza per la concessione delle misure cautelari protettive del patrimonio richieste da. 🔗 Sondriotoday.it

I dipendenti statali delle Funzioni centrali - ministeri, Agenzie fiscali, Inps, Inail e altri - a marzo 2025 riceveranno oltre allo stipendio regolare anche una busta paga extra da circa mille euro. Si tratta di aumenti in busta paga dovuti agli arretrati per il rinnovo del contratto collettivo e non solo. Resta ancora aperta la questione del nuovo taglio del cuneo, invece.Continua a leggere 🔗 fanpage.it

Con le buste paga di marzo arriveranno per i dipendenti di ministeri e pa centrali gli aumenti di stipendio del 6% previsti dal rinnovo del contratto firmato a gennaio da Cisl, Confsal Unsa, Flp e Confintesa Fp ma non da Cgil e Uil. Una novità molto attesa visto che negli ultimi due mesi tutti gli statali hanno ricevuto sul conto corrente netti inferiori a quelli di un anno prima. Com’è possibile? La piattaforma NoiPa, come denunciano i sindacati, non è mai stata aggiornata con il taglio del cuneo fiscale rinnovato e allargato dall’ultima legge di Bilancio ai redditi fino a 40mila euro. 🔗ilfattoquotidiano.it