Medicina | addio al test d’ingresso debutta il semestre formativo su chimica fisica e biologia Oggi il varo del decreto legislativo

Il test di ingresso per Medicina diventa storia. A partire dal prossimo anno accademico, gli aspiranti medici affronteranno un primo semestreformativo incentrato su chimica, fisica e biologia, materie fondamentali per la professione. Al termine, sosterranno esami che ne valuteranno le competenze acquisite.L'articolo Medicina: addio al testd’ingresso, debutta il semestreformativo su chimica, fisica e biologia. Oggi il varo del decretolegislativo . 🔗Orizzontescuola.it

(Adnkronos) – La riforma dell'accesso a Medicina è "una rivoluzione copernicana, un salto quantico irrimandabile" che in quanto tale andrebbe spiccato "già dall'anno accademico 2025-2026". E' l'impegno dichiarato dal ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, alla Camera dove sta per ricevere l'approvazione definitiva il Ddl delega che definisce le nuove modalità di ingresso […]L'articolo Test di Medicina addio, cosa cambia con la riforma in arrivo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

AGI - Via libera definitivo della Camera alla riforma del sistema di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. I voti a favore sono stati 149, i contrari 63. Le forze di opposizione hanno votato contro, mentre i deputati del M5S erano assenti, impegnati a Strasburgo per manifestare contro il piano di riarmo. Il provvedimento, già approvato dal Senato e non modificato dalla Camera, diventa legge. 🔗agi.it

Con l'approvazione del decreto legislativo, alla Camera e al Senato, che modifica l'ingresso alla facoltà di Medicina, il sistema di selezione cambia radicalmente. Le università si preparano ad affrontare un impatto significativo, tra dubbi sul numero di posti e incertezze sulla graduatoria nazionale. La riforma per l'accesso a Medicina entra in vigore dall'anno accademico 2025/2026. Ciò significa che le nuove modalità di accesso, con il semestre filtro e la graduatoria nazionale, saranno applicate a partire dall'autunno 2025. 🔗fanpage.it

