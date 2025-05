Maxi rissa con sedie bottiglie e cinture | chiuso locale

Maxirissa con almeno dieci avventori coinvolti, con sedie, lanci di bottiglie e cinghiate. Il recente episodio è successo in un pub di Fibbiana, nel comune di Montelupo Fiorentino.A seguito di ciò, dopo una serie di testimonianze, i carabinieri della compagnia di Empoli hanno notificato al.

Maxi rissa con sedie, bottiglie e cinture: chiuso locale

Maxi rissa con almeno dieci avventori coinvolti, con sedie, lanci di bottiglie e cinghiate. Il recente episodio è successo in un pub di Fibbiana, nel comune di Montelupo Fiorentino.

Montelupo Fiorentino: rissa con sedie e bottiglie, chiuso locale a Fibbiana

Il provvedimento è scaturito da una proposta avanzata dai carabinieri della Stazione di Montelupo Fiorentino a seguito di un recente episodio violento avvenuto all’interno del locale, che ha visto protagonisti almeno dieci clienti fra italiani e ...

Vibo Valentia, rissa selvaggia con bottiglie e sedie: 9 giovani denunciati, tra loro anche due minorenni

Nove giovani denunciati per rissa a Vibo Valentia: caos e violenza fuori da un locale notturno. Indagini in corso per ulteriori misure.

Reggio Emilia, il video della maxi rissa tra lanci di sassi, sedie e bottiglie

Video Reggio Emilia, il video della maxi rissa tra lanci di sassi, sedie e bottiglie Video Reggio Emilia, il video della maxi rissa tra lanci di sassi, sedie e bottiglie

