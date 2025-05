Maturità 2025 è caccia al tototema per 35mila studenti toscani | da Calvino all’Intelligenza artificiale

Firenze, 9 maggio 2025 – Mancano poche settimane all’inizio della Maturità2025 e per gli oltre 35milastudentitoscani alle prese con l’esame di Stato l’attesa si fa incandescente. Mercoledì 18 giugno, alle 8.30 in punto, scatterà in tutta Italia la prima prova scritta, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Le tracce – come da tradizione – sono pensate, selezionate e inviate direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e saranno sette in totale: due analisi del testo (tipologia A), tre testi argomentativi (tipologia B) e due temi di attualità (tipologia C).Nel frattempo, come ogni anno, è partita la corsa al tototema, con sondaggi, ipotesi, sogni e superstizioni. Secondo un’indagine condotta da Skuola.net su un migliaio di maturandi, gli autori più “papabili” per l’analisi del testo sono Gabriele D’Annunzio, Giovanni Verga e Luigi Pirandello. 🔗Lanazione.it

