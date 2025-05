Mattarella | Preservare ideale di una Ue forte giusta e pacifica  

Il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza di preservare l'ideale di un'Unione Europea forte, giusta e pacifica. Il 9 maggio 1950, con la storica dichiarazione di Robert Schuman, si gettarono le basi per un'Europa unita, mirata a garantire cooperazione economica e stabilità tra gli Stati membri, un principio fondamentale ancora oggi attuale.

AGI - "Il 9 maggio 1950 veniva rilasciata la storica dichiarazione con la quale il Ministro degli Esteri francese Robert Schuman proponeva la creazione di una comunità di Stati per la produzione comune di carbone e acciaio, strumento per immaginare un'Europa unita dapprima sul piano economico e in prospettiva sul piano politico, cosi' da superare la tragica esperienza della guerra. Veniva allora intrapreso un ambizioso percorso di integrazione che ha vissuto dei momenti di difficoltà ma non si è mai arrestato". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Nel giugno del 1955 la Conferenza di Messina tracciò la rotta verso la firma dei Trattati di Roma - ricorda il capo dello Stato -. Quella stagione di rinnovato impegno segnò una svolta decisiva nel processo di unificazione, consolidando le fondamenta di un'Europa capace di guardare al futuro con ambizione e responsabilità". 🔗Leggi su Agi.it