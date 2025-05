Mattarella | Preservare ideale di una Ue forte giusta e pacifica

Il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza di preservare l'ideale di una Unione Europea forte, giusta e pacifica. In ricorrenza della storica dichiarazione del 9 maggio 1950 di Robert Schuman, che avviò il processo di integrazione europea, si riafferma l'impegno a costruire un'Europa coesa e solidale, testimoniando il valore della cooperazione tra gli Stati membri.

AGI - "Il 9 maggio 1950 veniva rilasciata la storica dichiarazione con la quale il Ministro degli Esteri francese Robert Schuman proponeva la creazione di una comunità di Stati per la produzione comune di carbone e acciaio, strumento per immaginare un'Europa unita dapprima sul piano economico e in prospettiva sul piano politico, cosi' da superare la tragica esperienza della guerra. Veniva allora intrapreso un ambizioso percorso di integrazione che ha vissuto dei momenti di difficoltà ma non si è mai arrestato". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Nel giugno del 1955 la Conferenza di Messina tracciò la rotta verso la firma dei Trattati di Roma - ricorda il capo dello Stato -. Quella stagione di rinnovato impegno segnò una svolta decisiva nel processo di unificazione, consolidando le fondamenta di un'Europa capace di guardare al futuro con ambizione e responsabilità". 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Mattarella: "Preservare ideale di una Ue forte, giusta e pacifica"

