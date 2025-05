Marco Mengoni | Non mi rappresenta un Paese dove la maternità surrogata è reato

Marco Mengoni esprime il suo dissenso riguardo alla legge italiana che rende la maternità surrogata un reato, evidenziando la necessità di riflessione su un tema così sensibile e controverso. In un'intervista a Vanity Fair, l'artista analizza le implicazioni sociali ed emotive di questa normativa, sottolineando l'importanza di un dibattito aperto e rispettoso.

Parlando con Vanity Fair, Marco Mengoni ha affrontato il delicato tema della maternità surrogata, resa reato universale in Italia con la legge numero 169 del 4 novembre 2024, intitolata “Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano”. Il cantante di Ronciglione, quindici anni di carriera e otto album in studio, con un tour in partenza il prossimo 15 giugno da Lignano Sabbiadoro, ha dichiarato senza mezzi termini “Vivo in un Paese che non mi rappresenta, che ha fatto diventare la pratica della maternità surrogata un reato universale. Ci rendiamo conto? Ci sono figli nati prima di questa assurdità che cresceranno e scopriranno che i loro genitori sono punibili penalmente. 🔗Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Marco Mengoni: “Non mi rappresenta un Paese dove la maternità surrogata è reato”

