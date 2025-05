Manifestazione per la pace? No in piazza vanno gli odiatori di Israele e dell' occidente

"Pacifisti in piazza per Gaza? In piazza non ci sono i 'pacifisti' ma gli odiatori degli ebrei, quelli che vorrebbero la cancellazione di Israele e del suo popolo dalla cartina geografica, dal fiume (Giordano) al mare come affermano apertamente con slogan e striscioni. Ancora una volta è evidente.

TRIESTE - Una manifestazione contro il piano di riarmo dell'Ue e contro l'idea di una base militare Nato nel porto di Trieste si è tenuta oggi in piazza Unità alla presenza di alcune centinaia di persone. Il presidio "Trieste porto di pace" è stato organizzato nel pomeriggio di oggi, sabato 15...

"Conte ha scelto di non essere in questa piazza? Ha sbagliato, qui ci sono tante persone che da una parte sono contro le aggressioni e dall'altra parte sono per una pace fondata sulla giustizia". L'assenza del Movimento 5 stelle alla manifestazione per l'Europa convocata da Michele Serra è un'occasione mancata per molti dei partecipanti, che oggi, sabato 15 marzo, si sono ritrovati in piazza del Popolo.

Inizia con le note dell'inno alla gioia alle 15, a piazza del Popolo, la manifestazione per l'Europa lanciata da Michele Serra. "Siamo in tanti perché siamo Popolo", sono state le prime parole del giornalista dal palco. Tanti gli slogan pro-Europa ma anche tanti contro la politica del riarmo. "La salvezza non sta nella forza bruta delle armi ma nella costruzione di rapporti umani", si legge su uno striscione.

Flash mob Intergruppo Pace a Montecitorio: cessate il fuoco a Gaza

Flash mob Intergruppo Pace a Montecitorio: cessate il fuoco a Gaza

