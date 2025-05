‘Malamore’ di Francesca Schirru | un viaggio tra libertà e tormento

Dall’8 maggio arriva al cinema Malamore, primo lungometraggio diretto da Francesca Schirru . Un film intenso che esplora i temi della libertà , del potere e della fragilità umana raccontando la storia di personaggi che lottano per trovare il proprio sé in un contesto brutale e a tratti claustrofobico.Con un background che spazia dalla danza al teatro e nei comporti cinematografici, Francesca Schirru porta tutta la sua esperienza nella regia di questo film. «Tutte le esperienze che ho fatto, anche se apparentemente molto diverse tra loro, mi sono servite tantissimo. La danza, ad esempio, mi ha aiutata nella gestione del rapporto con gli attori e nello sviluppo dello spazio scenico», ha raccontato la regista durante la nostra intervista.LEGGI ANCHE: ‘Andor 2’: Ben Mendelsohn, Denise Gough e Kyle Soller raccontano l’evoluzione dei loro personaggiMalamore: i suoi personaggi e la loro profonditàUno degli aspetti più interessanti del film è la profondità dei suoi personaggi. 🔗 Funweek.it

La storia si svolge nel cuore della Puglia, dove si vive un amore rubato tra il silenzio e l'indifferenza di chi sa, e tace. Mary (Giulia Schiavo) è la giovane amante di Nunzio (Simone Sisinna) ,attualmente detenuto in carcere per loschi traffici illegali.Eun uomo molto bello e potente, oltre a Mary ha la moglie (Antonella Garone), capoclan del gruppo, il cui unico sogno è quello di dargli un figlio, Guai a tradirlo, le sue “donne”, devono attenderlo e comportarsi bene. 🔗 liberoquotidiano.it

Roma, 29 apr. (askanews) - Dall'8 maggio al cinema "MalAmore", esordio al lungometraggio di Francesca Schirru: un film sul coraggio di una giovane donna, amante di un losco pregiudicato in carcere, che trova la forza di ribellarsi a un amore opprimente e violento per vivere la sua libertà, anche a costo delle conseguenze.La regista: "Attraverso il viaggio d'emancipazione della protagonista possiamo raccontare a fondo quanto sia difficile, soprattutto in una situazione di isolamento che si può vivere, anche solo immaginare che ci sia una strada alternativa per uscire da una situazione di ... 🔗quotidiano.net