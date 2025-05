Mads Pedersen indossa la maglia rosa nella tappa inaugurale del Giro d’Italia 2025

Il ciclismo si tinge di emozione nel 2025 grazie all'incredibile impresa di Mads Pedersen, che ha indossato per la prima volta la maglia rosa del Giro d'Italia. Il giovane danese, noto per le sue qualità sprinter, ha stupito tutti durante la prima tappa, dimostrando una prestezza e una determinazione invidiabili.

Giro d'Italia, Mads Pedersen conquista la prima maglia rosa - AGI - Mads Pedersen è la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2025. Il 29enne danese della Lidl-Trek ha trionfato nella prima tappa, la Durazzo-Tirana di 160 chilometri: battuto in volata il belga Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), terzo il ...

Mads Pedersen conquista la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2025 - ABBONATI A DAYITALIANEWS Successo in volata nella tappa inaugurale in AlbaniaMads Pedersen apre il Giro d’Italia 2025 indossando la prima maglia rosa, grazie a una prestazione impeccabile nella tappa d’apertura da Durazzo a Tirana, lunga ...

Mads Pedersen vince in volata ed è la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2025 - Il danese Mads Pedersen conquista in volata la prima tappa del Giro d’Italia 2025, da Durazzo a Tirana di 160 km, davanti al belga Wout Van Aert e al venezuelano Aular.

