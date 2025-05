M5s | Si faccia chiarezza nella sanità piacentina per tutelare lavoratori e pazienti

«Di fronte alle gravi notizie emerse in questi giorni riguardo l’Ausl di Piacenza, il Movimento 5 Stelle esprime forte preoccupazione per il clima che si è venuto a creare all’interno delle strutture sanitarie pubbliche della nostra provincia. Non possiamo permettere che episodi inquietanti e. 🔗Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - M5s: «Si faccia chiarezza nella sanità piacentina per tutelare lavoratori e pazienti»

Approfondimenti da altre fonti

M5s: «Si faccia chiarezza nella sanità piacentina per tutelare lavoratori e pazienti»

«Di fronte alle gravi notizie emerse in questi giorni riguardo l’Ausl di Piacenza, il Movimento 5 Stelle esprime forte preoccupazione per il clima che si è venuto a creare all’interno delle strutture sanitarie pubbliche della nostra provincia.

Moglie del "boss" al Comune di Sarno, Villani (M5S): "Serve trasparenza, si faccia subito chiarezza"

“Le recenti vicende giudiziarie che coinvolgono il Comune di Sarno sono di una gravità inaudita e impongono un’immediata operazione di trasparenza. Da cittadina sarnese e da Coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, ritengo ...

M5S, Villani: “A Sarno serve trasparenza, si faccia subito chiarezza”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Le recenti vicende giudiziarie che coinvolgono il Comune di Sarno sono di una gravità inaudita e impongono un’immediata operazione di trasparenza.

Al via la Winter School di Motore Sanità: non siamo allo sfascio

Video Al via la Winter School di Motore Sanità: non siamo allo sfascio Video Al via la Winter School di Motore Sanità: non siamo allo sfascio

Ne parlano su altre fonti

M5s: «Si faccia chiarezza nella sanità piacentina per tutelare lavoratori e pazienti»; Sanità, Baldino e Tavernise (M5S): “Autorizzazioni con autodichiarazioni e zero controlli, Occhiuto faccia chiarezza”; Sanità, Baldino e Tavernise (M5S): «Occhiuto faccia chiarezza: strutture senza requisiti, un pericolo per pazienti e personale»; M5S Ars: “Governo a pezzi, ancora battuto: la maggioranza di Schifani ormai è inesistente”. 🔗Approfondimenti da altre fonti