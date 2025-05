L' Ungheria espelle due diplomatici ucraini ' spionaggio'

Si aggravano le tensioni diplomatiche tra Francia e Algeria. Parigi ha annunciato martedì l’espulsione di 12 funzionari diplomatici algerini in risposta a un analogo provvedimento messo in atto lunedì da Algeri nei confronti di 12 diplomatici francesi. “La Francia procederà in modo simmetrico con l’espulsione di dodici funzionari appartenenti alla rete consolare e diplomatica algerina in Francia”, si legge nella dichiarazione dell’Eliseo che ha riferito la notizia. 🔗lapresse.it