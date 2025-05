Luis Enrique convinto | Inter abituata alle finali ma il PSG merita la vittoria

LuisEnrique ha parlato del cammino e delle ambizioni finali del PSG, in Champions League, alla vigilia della sfida col Montpellier. Di seguito le sue parole.LE DICHIARAZIONI – LuisEnrique si è così pronunciato a PSG TV alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Montpellier: «La squadra è molto orgogliosa del percorso svolto sin qui. Abbiamo disputato ottime prestazioni nel corso della stagione, a dimostrazione della nostra forza mentale e della capacità di impegnarci per ottenere sempre i tre punti».LA FORMAZIONE – LuisEnrique ha proseguito occupandosi della formazione da schierare contro il Montpellier: «Il PSG rispetta sempre i suoi avversari. Vogliamo dare spazio sia ai giocatori che sono stati importanti in questa stagione sia ai giovani».LuisEnrique sui ‘meriti’ del PSG in Champions LeagueLA CONVINZIONE – LuisEnrique ha così concluso: «Se una squadra merita di vincere, dopo aver aspettato così a lungo, quella è il PSG. 🔗Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Enrique convinto: «Inter abituata alle finali, ma il PSG merita la vittoria»

Su altri siti se ne discute

di RedazioneLuis Enrique Inter, Benatia fa tappa a San Siro: contatti tra nerazzurri e Marsiglia per il giocatoreQuesta sera a San Siro sarà presente Benatia, direttore sportivo dell’OM. Con Inter discorso aperto su Luis Henrique. Lo riporta il giornalista Matteo Barzaghi, sempre molto vicino alle dinamiche che riguardano da vicino la squadra di Simone Inzaghi, impegnata su tre fronti in questo rush finale di mercato. 🔗internews24.com

L’altra semifinale, quella tra PSG e Arsenal con i parigini chiamati a difendere l’1-0 dell’andata contro l’Arsenal all’Emirates. Luis Enrique in conferenza stampa ha parlato della sfida in programma domani, ma anche un commento su Inter-Barcellona. PRIMA SEMIFINALE – Luis Enrique pensa solo alla semifinale tra il suo PSG e l’Arsenal, ma non dimentica il suo passato al Barcellona. Quindi in conferenza stampa alla domanda sulla semifinale di questa sera contro l’Inter, ha parlato così: «Sudo a pensare a questa semifinale. 🔗inter-news.it

Donnarumma all’Inter? Le ultime notizie vedono il portiere della Nazionale lontano da Parigi: la decisione di Luis Enrique.Gianluigi Donnarumma sarà il protagonista di un’estate molto movimentata, lato mercato, in casa PSG. Il portiere della Nazionale Italiana sembra ormai aver concluso il suo tempo nella capitale francese dopo averci militato per 4 anni. Il suo contratto scadrà nel 2026 e, di conseguenza, la società parigina si sta organizzando pur di non perdere un giocatore del suo calibro a parametro zero. 🔗sportface.it

Serie A 2011 Inter -- Roma 17 settembre diretta tv Sky Sport

Video Serie A 2011 Inter -- Roma 17 settembre diretta tv Sky Sport ► Video Serie A 2011 Inter -- Roma 17 settembre diretta tv Sky Sport

Ne parlano su altre fonti

L’Inter in finale di Champions League con il PSG, Capello: “Flick è stato presuntuoso, Luis Enrique è preparato”; Capello: Luis Enrique non è presuntuoso come Flick. L'Inter si è arricchita. PSG? Il pericolo è Kvaratskhelia; Psg all’italiana: da Donnarumma a Luis Enrique, i segreti degli avversari dell’Inter; Capello: Il Psg non è solo Gigio. E in certe cose assomiglia all'Inter.... 🔗Se ne parla anche su altri siti

Psg-Inter, il sogno di Luis Enrique: vincere la seconda Champions insieme alla sua Xana - C'è un'immagine che a rivederla oggi fa venire gli occhi lucidi anche al tifoso più cinico. Il 6 giugno 2015, al termine della finale Champions vinta dal Barcellona sulla Juve, la piccola Xana entrò i ... 🔗msn.com

Capello: "Luis Enrique non è presuntuoso come Flick. L'Inter si è arricchita. PSG? Il pericolo è Kvaratskhelia" - Fabio Capello, l`ex allenatore di Milan, Juventus e Roma fra le altre e che di Champions League se ne intende sia per la sua carriera che per il ruolo di opinionista. 🔗msn.com

Luis Enrique: "Contro l'Inter sarà difficile, ma anche per loro. Le due finali in tre anni dimostrano che..." - Luis Enrique festeggia ai microfoni di Tnt Sports il raggiungimento della finale di Champions League. 'Significa molto. Tutti sognavamo la finale. L'obiettivo quando sono arrivato al PSG era fare la s ... 🔗informazione.it