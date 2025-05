Lotto vittoria record a Bologna | chi e come si porta a casa 4 milioni di euro

Questa mattina si fa festa grande anche a Bologna, grazie al Lotto. Mentre in Vaticano si celebra l'elezione di Papa Leone XIV, il cardinale americano Robert Prevost, nel capoluogo dell'Emilia Romagna va in scena la più classica delle "svolte di vita", molto più prosaica. Un fortunato, giocando una schedina da appena 5 euro, si è portato a casa la bellezza di 4 milioni e 241mila 160 euro, la vincita da record. Si tratta infatti della somma più alta mai portata a casa nella storia del Lotto. Non è detto che si tratti di un bolognese, però. Anzi, c'è una buona dose di probabilità che si tratti di un viaggiatore, pendolare o turista: il luogo fortunato, anzi fortunatissimo, in cui il semplice tagliando è stato venduto è infatti la tabaccheria in piazza Medaglie d'Oro, in Stazione Centrale.Il giocatore ha indovinato 10 ambi, 10 terni, 5 quaterne e una cinquina, tutti sulla ruota di Milano, utilizzando l'opzione Lottopiù, che prevede dei moltiplicatori di vincita. 🔗Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lotto, vittoria record a Bologna: chi (e come) si porta a casa 4 milioni di euro

