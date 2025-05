LIVE Musetti-Virtanen ATP Roma 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’esordio del n 2 italiano

14:43 Spicchio di tabellone dunque interessante per il finalista di Montecarlo e semifinalista di Madrid. Dinanzi al pubblico italianoMusetti vuole continuare a mostrare il suo enorme talento.14:38 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente del match che troverà al terzo turno Brandon Nakashima. L'americano ha usufruito del forfait dell'australiano Jordan Thompson.14:34 Carlos Alcaraz completa l'opera liquidando con un doppio 6-3 il serbo Lajovic. Tra poco meno di 20 minuti spazio a Musetti-Virtanen.13:57 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTALIVE scritta di Musetti-Virtanen. Appena concluso il primo set della sfida che precede l'ingresso in campo del toscano, con lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha piegato per 6-3 il serbo Dusan Lajovic.

15-15 Gran kick, non risponde di rovescio Dimitrov.0-15 Mette largo il tentativo di vincente lungoriga Passaro.1-1 A zero anche Grigor.40-0 Servizio e dritto perentorio.30-0 Bene con lo stretto di dritto Dimitrov.15-0 Servizio e appoggio di volo Dimitrov.1-0 A zero Passaro! Forza!40-0 Non risponde sulla seconda e di dritto Dimitrov.30-0 UN ALTRO!15-0 Servizio vincente per aprire il 2° set.

5-4 PASSA!!! In due tempi di dritto Passaro, di cui il primo tentetivo spalle alla rete a seguito dello schema palla corta-lob del bulgaro.40-15 Servizio vincente!30-15 Doppio fallo (2°).30-0 Pauroso inside in vincente di Passaro dopo il kick!15-0 Prima slice ottima e schiaffo al volo di dritto Passaro! Vamos!4-4 Non risponde di rovescio Passaro. Gioco che rischia di cambiare il match.

40-A Prende il tempo con il dritto Cinà e colpisce! Terza chance!40-40 Ace (1°):30-40 Bel rovescio in lungoriga di Navone.Seconda15-40 Nuovo gratuito di dritto (che sarebbe il suo colpo) di Navone. Palle break!15-30 Attacca di dritto, si presenta a rete e fa punto Cinà!15-15 Servizio e dritto.0-15 Errore di dritto dell'argentino!Mariano Navone al servizio!13:17 Ci siamo, palleggio di riscaldamento iniziato! Grandstand Arena per ora vuota, ma arriveranno in tanti, ci scommettiamo!Giocatori in campo!13:10 Quest'oggi oggettivamente serve ...

