CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE15.27 Bagnaia chiude un giro in 1:31.074 a 544 millesimi da Marc Marquez. Alex rimane quarto a 579, quindi Miller quinto a 607.15.26 Marc Marquez scatenato! Record per 184 millesimi al T2, diventano 293 al T3. Lo spagnolo chiude in 1:30.530 e porta a 467 millesimi il suo margine su Quartararo.15.24 Marc Marquez inizia a fare sul serio. Record nel T2 per 16 millesimi, quindi 32 al T3, chiude in 1:30.886 ed è primo con 111 millesimi su Quartararo.15.23 Marc Marquez riprende il suo lavoro con un 1:31.949. Bagnaia risponde in 1:31. 70715.21 Di nuovo in pista Bagnaia, Marc Marquez, Marini e Miller.15.19 Vinales si lancia di nuovo. Record nel T1 per 10 millesimi, quindi al T2 diventano 75 di ritardo. Al T3 lo spagnolo si presenta con 124 millesimi, quindi chiude in 1:31. 🔗Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2025 in DIRETTA: Quartararo comanda su Alex Marquez, 5° Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE10.25 Buongiorno e benvenuti a Le Mans! Tra 30 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del Gran Premio di Francia di MotoGP!9.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del venerdì di Le Mans per il Motomondiale. Il programma è in ritardo e gli organizzatori hanno già comunicato che la FP1 della MotoGP scatterà alle 10.55 e non alle 10. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE11.02 Miller si porta in vetta in 1:33.225 con 496 su Rins.11.01 Bagnaia fa segnare un 1:34.7698 con 83 millesimi di vantaggio su Morbidelli a 521 su Bezzecchi.11.00 Tempi cancellati per tutti per le bandiere gialle di Fernandez.10.59 Il primo tempo di questa FP1 Raul Fernandez cade in curva 10 e la moto vede anche un principio d’incendio. Tutto ok per il pilota. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE11.46 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00. Grazie e buon proseguimento di giornata.11.44 Marc Marquez spaventa i rivali e domina la FP1. Non ci rimane che vedere come risponderanno in occasione delle pre-qualifiche delle ore 15.00.11.42 Settimo Morbidelli a 742, ottavo Zarco a 804, nono Aldeguer a 857, quindi decimo Vinales a 873. 🔗oasport.it

