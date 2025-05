LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in cinque al comando gruppo in controllo

14.41 Scoccata la prima ora di gara. Velocità media registrata di 49 kmh nei sessanta minuti d'apertura della frazione odierna.14.38 5 km allo sprint intermedio di Paper.14.38 gruppo che procede su un'unica linea, andatura elevata in questa fase.14.36 Ancora una ventina di chilometri all'imbocco della prima salita di giornata.14.35 110 km al traguardo.14.32 Il gruppo si porta a 1'35" dai cinque battistrada.14:29 Al momento sono in cinque al comando della corsa: Alessandro Verre della Arkéa – B&B Hotels, il belga Sylvain Moniquet della Cofidis, l'olandese Taco van der Hoorn della Intermarché – Wanty, Alessandro Tonelli della Team Polti VisitMalta e Manuele Tarozzi della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.

14:02 L'australiano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck può centrare oggi la sua ventesima affermazione da professionista.13:59 In caso di vittoria Wout van Aert della Team Visma | Lease a Bike centrerebbe il suo cinquantesimo successo da professionista.13:56 L'olandese Taco van der Hoorn della Intermarché – Wanty ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia 2021, la Biella-Canale.

13:13 La temperatura attuale è di 23 gradi.13:10 Prende il via il Giro d'Italia 2025.13:09 Diego Ulissi della XDS Astana Team, con 12, è il corridore con il maggior numero di partenze al Giro d'Italia.13:06 Si parte da una frazione che non sarà assolutamente semplice con i suoi 1800 metri di dislivello.

14:29 Al momento sono in cinque al comando della corsa: Alessandro Verre della Arkéa – B&B Hotels, il belga Sylvain Moniquet della Cofidis, l'olandese Taco van der Hoorn della Intermarché – Wanty, Alessandro Tonelli della Team Polti VisitMalta e Manuele Tarozzi della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.

