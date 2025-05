LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in cinque al comando con 1’36 sul gruppo

14:29 Al momento sono in cinque al comando della corsa: Alessandro Verre della Arkéa – B&B Hotels, il belga Sylvain Moniquet della Cofidis, l'olandese Taco van der Hoorn della Intermarché – Wanty, Alessandro Tonelli della Team Polti VisitMalta e Manuele Tarozzi della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.14:26 La Team Visma Lease a Bike sta tirando il gruppo.14:23 Sono stati percorsi i primi 40 chilometri.14:20 Andatura elevata in questo inizio corsa. La velocità media aggiornata è di 50,3 kmh.14:17 Il gruppo rosicchia qualcosa sui fuggitivi. Il ritardo è di 1'37".14:14 La Soudal Quick-Step vanta 33 successi di tappa nella corsa rosa, classifica in cui precede la VF Group – Bardiani CSF – Faizanè con 27.

14:02 L'australiano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck può centrare oggi la sua ventesima affermazione da professionista.13:59 In caso di vittoria Wout van Aertdella Team Visma | Lease a Bike centrerebbe il suo cinquantesimo successo da professionista.13:56 L'olandese Taco van der Hoorn della Intermarché – Wanty ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia 2021, la Biella-Canale.

13:13 La temperatura attuale è di 23 gradi.13:10 Prende il via il Giro d'Italia 2025.13:09 Diego Ulissi della XDS Astana Team, con 12, è il corridore con il maggior numero di partenze al Giro d'Italia.13:06 Si parte da una frazione che non sarà assolutamente semplice con i suoi 1800 metri di dislivello.

13:00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro d'Italia 2025, la prima grande corsa a tappe della stagione.

