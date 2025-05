L’Isola dei Famosi 2025 in Honduras | crollo emotivo di Carly e critiche a Spadino

Il percorso nell’Honduras ha appena preso il via, ma le dinamiche tra i concorrenti iniziano già a mostrare delle crepe. La nuova edizione de L’Isola dei Famosi2025 ha debuttato mercoledì sera su Canale 5, affidando la conduzione a Veronica Gentili e vedendo la partecipazione di diciannove concorrenti divisi in due gruppi. Fin dalle prime . L'articolo L’Isola dei Famosi2025 in Honduras: crolloemotivo di Carly e critiche a Spadino è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - L’Isola dei Famosi 2025 in Honduras: crollo emotivo di Carly e critiche a Spadino

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'isola dei famosi 2025: ecco tutti i concorrenti pronti a sbarcare in Honduras

Si compone il cast de L'isola dei famosi 2025: 12 concorrenti sono già pronti a partire per l'Honduras, e tante sarebbero anche le 'riserve' prossime alla firma del contratto.

“La regina dello scandalo in Honduras”. Isola dei Famosi 2025, il nome più forte è uscito. E non sarà sola

Isola dei Famosi 2025, manca sempre meno all’inizio della nuova edizione e le prime certezze iniziano ad arrivare. Dopo l’era di Ilary Blasi e la breve parentesi con Vladimir Luxuria sarà Veronica Gentili la padrona di casa.

“Il cantante va in Honduras”. Isola dei Famosi 2025, nome inaspettato tra i concorrenti

Colpo di scena all’Isola dei Famosi. Un nuovo concorrente a sorpresa sarebbe ormai stato scelto da Veronica Gentili e dalla produzione. Si tratta di un cantante particolarmente apprezzato, che prenderebbe il definito volo grazie alla popolarità ...

Nuova Piazza Risorgimento, via ai lavori

Video Nuova Piazza Risorgimento, via ai lavori Video Nuova Piazza Risorgimento, via ai lavori

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'Isola dei Famosi 2025, Carly Tommasini crolla: “Non è il gruppo che speravo di trovare. Mi sento emarginata”; Isola dei Famosi 2025, già infranto il regolamento in Honduras; Isola dei Famosi 2025, già infranto il regolamento in Honduras; L'isola dei Famosi 2025, chi sono i concorrenti: il cast. FOTO. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Isola dei Famosi 2025, eliminazione lampo: concorrente fuori senza affrontare alcuna prova? - Isola dei Famosi, eliminazione in vista: un concorrente rischia di lasciare l’Honduras dopo pochi giorni. Ecco di chi si tratta. 🔗notizie.it

Isola dei Famosi 2025, le parole di Mario Adinolfi: «Vorrei essere prestante come gli altri» - Da pochi giorni è iniziata in Honduras la nuova edizione de L'Isola dei Famosi e tra i naufraghi un nome non è passato di certo inosservato. Si tratta di quello del ... 🔗msn.com

Isola dei Famosi, Mario Adinolfi (con i suoi 210 chili) ai naufraghi: «Vorrei essere prestante come voi, vi invidio» - Mercoledì, 7 maggio 2025, è iniziata in Honduras la nuova edizione de L'Isola dei Famosi e tra i naufraghi un nome non è passato di certo inosservato. Si tratta ... 🔗msn.com