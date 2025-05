Letture per l' infanzia e laboratori per bambini alla biblioteca di Gatteo

La biblioteca comunale Giuseppe Ceccarelli di Gatteo aderisce all’iniziativa "Il Maggio dei Libri" con un doppio appuntamento dedicato ai bambini in compagnia di due grandi icone della letteratura per l’infanzia. Si parte con la Pimpa, giovedì 15 maggio alle ore 16.30, con un pomeriggio riservato. 🔗Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Letture per l'infanzia e laboratori per bambini alla biblioteca di Gatteo

